Ejército realiza requisa en centro preventivo “Los Jocotes” en Zacapa

Mar 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Herberth Tax.

El Ejército de Guatemala informó que, en el marco de la Operación “Muro de Hierro V”, se llevó a cabo una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Los Jocotes”, en Zacapa, en coordinación con fuerzas de seguridad civil.

Según el comunicado oficial, el objetivo de estas acciones es fortalecer el control interno del centro carcelario, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad dentro del recinto.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos buscan mantener el orden y reducir riesgos dentro del sistema penitenciario, como parte de estrategias interinstitucionales.

El Ejército destacó que estas acciones se desarrollan en apego al marco legal vigente, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional y la protección de la población.