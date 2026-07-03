Municipalidad de Totonicapán rinde homenaje a Miss Earth Guatemala 2026-2027.

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Edgar Domínguez |

En un acto especial realizado en el Salón de Honor de la Municipalidad de Totonicapán, las autoridades municipales brindaron un merecido reconocimiento a la señorita Vilma del Rosario Estrada Rodríguez, quien recientemente fue coronada como Miss Earth Guatemala 2026-2027.

Durante la ceremonia se destacó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la joven totonicapense, quien ha logrado poner en alto el nombre del departamento al obtener este importante título de belleza a nivel nacional.

La homenajeada expresó su agradecimiento por el respaldo de las autoridades y de la población de Totonicapán, y señaló que este logro representa una gran responsabilidad y una oportunidad para promover la cultura, el medio ambiente y los valores de Guatemala.

Vilma del Rosario Estrada Rodríguez representará próximamente a Guatemala en un certamen internacional de belleza que se llevará a cabo en Filipinas, donde buscará continuar dejando en alto el nombre del país y de Totonicapán.