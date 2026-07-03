Lanzan campañas de sensibilización para fortalecer la prevención.

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Osmar Toc |

Se realizó el lanzamiento de dos campañas del proyecto SAT: “Mantente Alerta y Actúa”, enfocadas en fortalecer la preparación de las comunidades ante situaciones de riesgo.

Durante un año se desarrollarán boletines, videos, actividades comunitarias y espacios de participación para fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana y fomentar una cultura de prevención.

El proyecto se desarrolla en los municipios de Quetzaltenango, Cantel, Zunil y Almolonga, con alcance hacia la cuenca del río Samalá.