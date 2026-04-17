Derrumbe de tierra deja un trabajador herido en Panajachel

Abr 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

Un accidente laboral se registró en el municipio de Panajachel, Sololá, donde un trabajador resultó herido tras un derrumbe de tierra mientras realizaba labores de excavación.

El hecho ocurrió en el sector conocido como calle Los Abuelos. Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios de la 33 compañía, quienes brindaron atención a dos personas afectadas.

Uno de los trabajadores presentó crisis nerviosa y no requirió traslado, mientras que el segundo fue llevado a la emergencia del Hospital Departamental de Sololá para una evaluación médica más detallada.

El herido fue identificado como Sergio David Queché Can, de 28 años, originario del mismo municipio, quien fue ingresado en estado estable.

De acuerdo con la información, ambos realizaban una zanja cuando parte de la tierra, aparentemente inestable, se desprendió desde la parte superior y los alcanzó.

Socorristas indicaron que el terreno presentaba condiciones de inestabilidad, lo que incrementa el riesgo en este tipo de trabajos. Aunque se habían colocado algunas medidas de protección, estas no fueron suficientes para evitar el derrumbe.

Autoridades y cuerpos de socorro reiteraron el llamado a fortalecer las medidas de seguridad en labores de excavación, con el fin de prevenir incidentes similares.