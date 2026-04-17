Motorista fallece en accidente en ruta a hospital de San Felipe

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Un hecho de tránsito dejó como saldo la muerte de un motorista en la ruta hacia el hospital Hilario Galindo, en San Felipe, Retalhuleu.

La víctima fue identificada como Milton David Gómez García, de 35 años, residente del sector B de la colonia El Esfuerzo.

En el lugar del percance fue localizada la motocicleta con serios daños materiales, mientras que a pocos metros también se encontraba un vehículo tipo panel de color blanco, el cual podría estar involucrado en el incidente.

Al lugar acudieron cuerpos de socorro; sin embargo, al evaluar al motorista confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, familiares se presentaron para realizar la identificación correspondiente.

Los allegados del fallecido solicitaron a las autoridades investigar el hecho para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.