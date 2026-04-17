Persona de la tercera edad herida tras atropello en El Calvario, zona 1 de Xela

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Un peatón y un motociclista colisionaron en una de las calles principales del sector. Debido a la gravedad de sus heridas, el adulto mayor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Occidente (HRO).





QUETZALTENANGO — Un lamentable accidente de tránsito se registró este jueves en la 4ª calle de la zona 1, en el sector conocido como El Calvario. Según testigos, el incidente ocurrió cuando un peatón intentaba cruzar la vía y el conductor de una motocicleta no logró frenar a tiempo, impactando directamente contra él.



Producto de la colisión, ambos involucrados cayeron sobre la cinta asfáltica, pero la peor parte la llevó el peatón, una persona de la tercera edad, quien presenta complicaciones de salud considerables.





El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de El Calvario ha activado sus redes de comunicación para localizar a los allegados del afectado.



Estado actual: El paciente ya ingresó al área de urgencias del Hospital Regional de Occidente (HRO) en la zona 9.



Solicitud: Se pide a familiares o conocidos de personas que residan en el sector y que no hayan regresado a sus hogares, que acudan al hospital para identificar al paciente y recibir el informe médico.





El accidente ocurrió en un punto crítico de la zona 1:

Ubicación: 4ª calle, zona 1, cercanías de El Calvario.

Involucrados: Un peatón (adulto mayor) y un motociclista (quien también sufrió lesiones leves y daños materiales).



Tránsito: El paso por la 4ª calle presenta lentitud mientras las autoridades municipales y de seguridad terminan de levantar el acta del incidente.





Este sector de la zona 1 se caracteriza por tener banquetas estrechas y una alta carga vehicular. Se recomienda a los conductores moderar la velocidad al transitar por el área de la iglesia y el mercado de El Calvario, y a los peatones, utilizar las esquinas para cruzar, buscando siempre contacto visual con los conductores de motocicletas y vehículos.