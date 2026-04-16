Guatemala impulsa participación ciudadana con nuevo Plan de Gobierno Abierto 2026-2027

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Osmar Toc |

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el lanzamiento del Séptimo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027, una iniciativa que busca fortalecer la transparencia y promover la participación cívica activa en el país.

Según explicó el mandatario, este nuevo plan se enfoca en abrir espacios para que la ciudadanía se involucre directamente en la toma de decisiones, así como en mejorar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

El Gobierno destacó que esta estrategia forma parte de los esfuerzos por consolidar una gestión más inclusiva, donde la voz de la población tenga un papel clave en el desarrollo de políticas públicas.