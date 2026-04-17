Xelajú golea y manda a Achuapa directo a Primera División

Abr 16, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por: Herberth Tax.

Xelajú MC firmó una contundente victoria en el estadio Mario Camposeco, al imponerse 3-0 a Achuapa en el cierre de la jornada de mitad de semana, resultado que confirma el descenso de los cebolleros a la Primera División.

El marcador se abrió temprano, cuando William Cardoza anotó al minuto 16’, dándole ventaja a los chivos. Luego, al 27’, apareció Harim Quezada con el segundo tanto tras una destacada jugada colectiva.

Para la segunda mitad, Quezada volvió a marcar al 55’, firmando su doblete y sentenciando el partido. Desde ese momento, el encuentro quedó completamente definido, con un Xelajú dominando sin mayores complicaciones.

Con este resultado, Achuapa queda matemáticamente descendido, mientras que Xelajú se mete de lleno en la pelea por el primer lugar del torneo.

En el análisis táctico, el técnico Roberto Hernández apostó por una línea de cinco en el primer tiempo, donde el equipo mostró su mejor versión, destacando la proyección de Cardoza como lateral. Para el segundo tiempo, modificó a línea de cuatro, aunque el funcionamiento fue más discreto.

Entre los puntos altos del encuentro destacan la actuación de William Cardoza y el gran momento de Harim Quezada, quien se consolida como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

En la próxima jornada, Xelajú visitará a Mictlán, mientras que Achuapa disputará sus últimos encuentros ya con el descenso consumado.