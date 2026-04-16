Mantenimiento en red de agua afectará varias zonas de Xela

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que el próximo viernes 17 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, específicamente en una línea principal de conducción de 12 pulgadas de PVC en la avenida Las Américas, en inmediaciones del paso a desnivel de la zona 3 de Quetzaltenango.

Debido a estas labores, se prevé deficiencia en el servicio de agua potable en las zonas 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10.

Según la entidad, el suministro comenzará a restablecerse de manera paulatina a partir del sábado 18 de abril.

Ante esta situación, EMAX recomienda a la población abastecerse con anticipación para evitar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos.