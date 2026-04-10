Dan a conocer calendario de ingreso a Usac

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, en conferencia de prensa, dan a conocer el calendario para el proceso de ingreso a la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) y específicamente al Centro Universitario de Occidente (Cunoc) en Quetzaltenango.

El proceso inicia con orientación vocacional, teniendo la asignación de la primera oportunidad, del 10 al 15 de abril, siendo el último día de pago el 14 de ese mes.

La página para la asignación es www.nuevos.cunoc.edu.gt, donde puede realizar todo el proceso de inscripción.