Cunoc es la primera sede universitaria en recibir la socialización de la Política Nacional de Juventud

Por Fredy López |

El Centro Universitario de Occidente (Cunoc), en la zona 1 de Quetzaltenango, se convirtió en el primer destino universitario del Plan de Socialización de la Política Nacional de Juventud (PNJ2025_2040), una iniciativa que busca acercar las estrategias de desarrollo estatal a las nuevas generaciones de profesionales.

La jornada informativa reunió a un total de 258 estudiantes de la carrera de Derecho, quienes analizaron a detalle el impacto, los alcances y los beneficios que este marco político proyecta para su crecimiento personal y laboral en los próximos años.

Enfoque en la salud integral

Como parte de las actividades, el encuentro contó con la participación de la organización Úsala Bien Guatemala. Sus representantes tuvieron a su cargo una conferencia sobre salud integral, la cual está directamente alineada con el eje de salud que prioriza la PNJ para este período.

El evento no solo sirvió como un espacio de aprendizaje, sino que también evidenció el marcado interés y el compromiso de la juventud universitaria por involucrarse activamente en las decisiones públicas y aportar con propuestas concretas al desarrollo del departamento de Quetzaltenango.