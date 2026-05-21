Capacitan sobre el buen trato al paciente en hospitales regionales

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves en Quetzaltenango, con el objetivo de optimizar la atención y humanizar los servicios de salud, se desarrolla una serie de capacitaciones simultáneas a nivel nacional dirigidas al personal de los diferentes centros asistenciales del país. Esta iniciativa busca reforzar las competencias de empatía y servicio de los empleados públicos.

Réplica nacional en la región

De acuerdo con una calendarización, hoy correspondió el turno a los hospitales de la región. Josué González Marroquín, subdirector de Recursos Humanos, explicó que este esfuerzo es una réplica de los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

«Esta capacitación trata sobre el buen trato al paciente y a los usuarios de los servicios de salud», afirmó González Marroquín.

Dirigido a todo el personal

El subdirector enfatizó que la convocatoria no se limita solo al personal médico o de enfermería, sino que abarca de forma integral a todos los servidores y empleados públicos de la institución. Esto incluye a todo aquel que mantenga contacto directo con los pacientes, sus familiares y el público en general que visita las instalaciones hospitalarias.

Las autoridades de Recursos Humanos reiteraron la importancia de mantener estas actualizaciones constantes, asegurando que un personal motivado y debidamente capacitado se traduce directamente en una mejora de la calidad de vida y en una experiencia más digna para los usuarios del sistema de salud pública.