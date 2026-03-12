Coordinan plan de seguridad para Semana Santa en playa La Blanca, San Marcos

Mar 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Rubén Jocol.

La diputada Vivian Preciado convocó a una reunión interinstitucional con el objetivo de verificar la coordinación del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE) en la playa La Blanca, ubicada en el departamento de San Marcos.

En el encuentro participaron representantes de distintas instituciones como CONRED, INGUAT, PROVIAL, el Ejército de Guatemala, cuerpos de socorro y autoridades municipales, incluida la alcaldesa local. Durante la reunión se abordó la logística operativa que se implementará para resguardar a los visitantes durante el descanso de Semana Santa.

Entre las acciones previstas se contempla la instalación de campamentos de atención, torres de vigilancia, control de lanchas, monitoreo de las condiciones climáticas y la gestión de riesgos en zonas donde se han identificado corrientes de retorno, conocidas como alfaques.

Además, la Policía Nacional Civil confirmó la asignación de 200 agentes para reforzar la seguridad en el área, mientras que también se analizó la posibilidad de contar con apoyo de unidades antimotines para las playas.

Por su parte, la municipalidad de La Blanca asumirá tareas logísticas como alimentación y hospedaje para el personal de apoyo que participará en el operativo.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una comunicación constante entre las instituciones para activar de manera inmediata los protocolos de contingencia en caso de emergencias.

Asimismo, se acordó realizar una próxima reunión técnica en CONRED el 20 de marzo, previo a la inauguración oficial de los servicios del sistema SINAPRESE programada para el 27 de marzo.