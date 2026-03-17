Construyen banqueta peatonal en la zona 1 de Quetzaltenango

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes por trabajos de construcción de la banqueta peatonal en la calle Rodolfo Robles y 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, hay regulación temporal del tránsito.

Los trabajos se desarrollan a un costado de la Iglesia San juan De Dios, informó la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).

«Estas acciones se ejecutan bajo estrictas medidas de ordenamiento vial para garantizar la seguridad y mantener la fluidez del paso vehicular y peatonal», indica la publicación de la PMTQ.

Información y fotografía PMTQ