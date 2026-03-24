Congreso juramenta a la IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031

En una Sesión Solemne marcada por el consenso político, el Legislativo tomó juramento a los cinco magistrados titulares y suplentes que asumirán funciones el próximo 14 de abril. El presidente del Congreso, Luis Contreras, destacó la madurez política de la Décima Legislatura en este proceso.





CIUDAD DE GUATEMALA — El Palacio Legislativo fue escenario este martes de un acto de trascendencia democrática para Guatemala. El Pleno de diputados, en cumplimiento del Acuerdo Legislativo 10-2026, juramentó a los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes tendrán la alta responsabilidad de defender el orden constitucional y garantizar el equilibrio de poderes durante los próximos cinco años.

La juramentación se produce tras la aprobación del Decreto 8-2026 por urgencia nacional, logrando un sólido respaldo de 132 votos, lo que el presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, calificó como una muestra de «madurez y responsabilidad» de los bloques legislativos para garantizar la continuidad del Estado de Derecho.

Integración de la nueva magistratura



La conformación de la IX Magistratura incluye a profesionales designados por los cinco órganos que establece la Carta Magna. Por parte del Congreso de la República, fueron juramentados Roberto Molina Barreto (titular) y Luis Alfonso Rosales Marroquín (suplente). La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a Dina Josefina Ochoa Escribá como titular y a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como suplente.

Asimismo, en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), asumieron Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (titular) y Luis Fernando Bermejo Quiñonez (suplente). Por designación del Presidente de la República, se juramentó a Gladys Annabella Morfin Mansilla (titular) y María Magdalena Jocholá Tujal (suplente); mientras que por el Consejo Superior Universitario de la USAC, integrarán la corte Julia Marisol Rivera Aguilar (titular) y José Luis Aguirre Pumay (suplente).

«Guardianes supremos de la democracia»



Durante su discurso en el hemiciclo, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, enfatizó el peso de la función que recae sobre los togados. «Ustedes son los guardianes supremos de nuestra Constitución y, por ende, los guardianes de la democracia guatemalteca. Su labor imparcial será el baluarte que proteja los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos», puntualizó.

El acto, que contó con la presencia de familiares e invitados especiales, es el paso legal obligatorio previo a la toma de posesión oficial programada para el próximo 14 de abril, tal como lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

El rol de la Corte de Constitucionalidad



Como tribunal permanente de jurisdicción privativa, la CC es el órgano encargado de proteger y garantizar el cumplimiento de la Carta Magna. Entre sus funciones primordiales destaca el conocimiento de acciones de amparo, apelaciones, inconstitucionalidades de leyes y la emisión de opiniones consultivas sobre tratados internacionales y proyectos de ley de alto impacto nacional.

La sesión solemne fue transmitida a nivel nacional, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia en los procesos de alternancia en el poder y la preservación de la institucionalidad republicana.