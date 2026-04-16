Colocan primera piedra de mejoramiento y ampliación de escuelas

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, en la Escuela Oficial Manuel C. Figueroa, zona 3 de Quetzaltenango, se desarrolla el acto de colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento y ampliación de algunos centros educativos del municipio.

Este proyecto es ejecutado por la Municipalidad de Quetzaltenango. En el acto participan representantes y alumnos de los tres establecimientos educativos beneficiados con este proyecto de mejoramiento y ampliación, los cuales son:

➡️ Escuela Oficial Rural Mixta cantón Choquí Centro, zona 6.

➡️ Escuela Oficial Urbana Mixta Manuel C. Figueroa, zona 3.

➡️ Escuela Oficial Rural Mixta Pacajá, zona 10.