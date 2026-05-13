Colisión entre camión y motocicleta deja dos fallecidos en ruta a Quetzaltenango

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles en el sector conocido como La Pinada, en la ruta que conecta Colomba Costa Cuca con la cabecera de Quetzaltenango.

El incidente dejó como saldo dos hombres fallecidos, quienes se conducían a bordo de una motocicleta al momento de colisionar con un transporte de carga.



Socorristas de la 119 Compañía de los Bomberos Voluntarios fueron destacados al lugar, específicamente en una curva pronunciada al finalizar la cuesta del sector mencionado.

Tras evaluar a las víctimas, quienes se encontraban sobre la cinta asfáltica, confirmaron que ambas habían fallecido de forma instantánea.

El reporte de las autoridades resalta lo siguiente:

Causa de muerte: Politraumatismo general severo derivado del fuerte impacto.

Vehículos involucrados: Un camión de carga y una motocicleta.

Identificación: Hasta el momento, las víctimas (ambas de sexo masculino) no han sido identificadas.



El sector de La Pinada es reconocido por los transportistas como un tramo de alta peligrosidad debido a sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas. A raíz del percance, la movilidad se vio seriamente afectada:

Paso cerrado: Autoridades de tránsito cerraron ambas vías de la ruta para permitir las labores del Ministerio Público.

Diligencias: La escena quedó bajo resguardo policial a la espera de los trámites legales correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Se recomienda a los conductores que transitan entre la Costa Cuca y Xela tomar rutas alternas o prever retrasos significativos, ya que el paso permanecerá restringido mientras se retiran los vehículos involucrados y se realiza la limpieza de la vía.