Cierres viales por procesión de iglesia San Nicolás de Xela

Mar 19, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informa de cierres viales, este viernes 20 de marzo, por el paso del cortejo procesional organizado por la Hermandad del Señor Sepultado de la Iglesia San Nicolás, zona 3 de Xela.

El cierre vial será este viernes, a partir de las 16 horas, por el Quinto Viernes de Cuaresma, el cual se desarrolla en la iglesia San Nicolás.

Recomiendan a la población a planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de vías alternas para evitar contratiempos.