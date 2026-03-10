Cierre vial en la 4ª calle, zona 1 de Xela, por trabajos de mejoramiento

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos

Con el objetivo de avanzar en los proyectos de infraestructura urbana en el Centro Histórico y sectores aledaños, las autoridades municipales han confirmado el cierre temporal de una de las arterias principales de la zona 1 de Quetzaltenango.

Los trabajos de mejoramiento vial obligan a restringir el paso de vehículos, lo que impactará la movilidad en el cuadrante sur de la ciudad.

Detalles del cierre

El tramo afectado comprende las siguientes intersecciones:

➡️ Ubicación: 4ª calle, entre la 13 y 19 avenidas, zona 1.

➡️ Motivo: Trabajos de pavimentación y mantenimiento de la red vial.

➡️ Impacto: Cierre total al paso de vehículos particulares de forma escalonada.

Se estima que los trabajos duren varios días, de manera escalonada cuadra por cuadra, por ello, recomiendan a la población mantenerse informada sobre el avance de la obra para conocer la fecha exacta de reapertura de este importante tramo.