Cierre temporal en Chitux, zona 9 por inauguración de proyecto de alcantarillado.

Con información de Fernando Castellanos |
Debido al acto de inauguración del proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, se mantiene un cierre temporal total en el sector 1 del cantón Chitux, zona 9 de Quetzaltenango.
Agentes de la PMTQ regulan la circulación vehicular en el área para facilitar la movilidad y resguardar la seguridad de conductores, peatones y asistentes a la actividad.
Se recomienda a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas si es posible y atender las indicaciones del personal de tránsito mientras permanezca el cierre.