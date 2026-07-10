Cierre temporal en Chitux, zona 9 por inauguración de proyecto de alcantarillado.

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos |

Debido al acto de inauguración del proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, se mantiene un cierre temporal total en el sector 1 del cantón Chitux, zona 9 de Quetzaltenango.

Agentes de la PMTQ regulan la circulación vehicular en el área para facilitar la movilidad y resguardar la seguridad de conductores, peatones y asistentes a la actividad.

Se recomienda a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas si es posible y atender las indicaciones del personal de tránsito mientras permanezca el cierre.