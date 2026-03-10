Cierre en la 7 calle zona 3 de Quetzaltenango

Mar 10, 2026 | Actualidad, Región, Tránsito, Xela | 0 Comentarios

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó sobre el cierre temporal total en la 7a. calle, entre avenida Las Américas y 29 avenida de la zona 3, debido a trabajos de mejoramiento vial que se realizan en el sector.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternas para evitar contratiempos en sus recorridos.

La PMTQ agradeció la comprensión y colaboración de la población, mientras se desarrollan estas labores que buscan mejorar las condiciones de la infraestructura vial.

[mailpoet_form id="1"]

NOTICIAS RELACIONADAS