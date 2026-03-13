Cierre de calle por mantenimiento a infraestructura de drenaje

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Personal de la Municipalidad de Quetzaltenango le dará mantenimiento a la infraestructura municipal de drenaje en la 0 calle y 0 avenida, zonas 6 y 7 de Xela.

El mantenimiento consiste en la instalación de rejillas y tapaderas de pozos de visitas, las cuales han llegado al tiempo de su vida útil.

Para ello se debe hacer el cierre total de la calle (paso de vehículos), situación por la cual las autoridades solicitan a la población y vecinos su comprensión y paciencia. Los trabajos iniciarán, a las 7 horas, del sábado 14 de marzo.

Esta intervención beneficia, de manera directa, a las familias y comercios de la zona.