Cementerio General de Quetzaltenango abrirá en Semana Santa

Mar 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El administrador del Cementerio General, zona 1 de Quetzaltenango, Obdulio Morales, informó que durante la Semana Santa el camposanto permanecerá abierto en su horario habitual.

Según Morsles la disposición busca permitir que las familias puedan visitar a sus seres queridos con normalidad durante estos días de tradición y recogimiento, sin modificaciones en los tiempos de ingreso.

Asimismo, recomendó a los visitantes mantener el orden y respetar las normas establecidas dentro del recinto con el fin de garantizar una estancia segura para todos.