Capturado en seguimiento a video en redes sociales por robo de batería de motocicleta

Jul 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Comisaría 21 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Otto «N», de 57 años, en la cabecera departamental de Jutiapa, en seguimiento a un video en redes sociales, en el cual se observaba a un hombre, presuntamente, hurtando la batería de una motocicleta.

«Gracias a las investigaciones y acciones inmediatas, se logra ubicar al sospechoso en menos de tres horas. Al identificarlo y realizarle un registro, localizaron dentro de una bolsa de costal una batería para motocicleta, cuatro bolsitas con presunta marihuana y varias prendas de vestir», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

De acuerdo con las investigaciones de la PNC preliminares, el detenido presuntamente se cambiaba de ropa después de cometer los hechos para evitar ser identificado.

«Según los registros oficiales, el capturado posee un antecedente por el delito de violación», finaliza el informe de la PNC.

Información y fotografía PNC