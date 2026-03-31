Camión con fallas mecánicas genera congestión frente al HRO

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Un camión con desperfectos mecánicos se encuentra varado frente al Hospital Regional de Occidente (HRO), provocando congestionamiento vehicular en el sector.

Agentes de la PMTQ ya se encuentran en el lugar realizando labores de monitoreo y regulación del tránsito, con el objetivo de mantener el orden y evitar mayores complicaciones en la circulación.

Actualización del tránsito

Sin obstáculos: Rotonda Monumento a la Mujer (zonas 8 y 9).

Congestionado: Sector del HRO.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas, mientras se resuelve la situación del vehículo averiado.

La PMTQ continuará con la supervisión constante para garantizar una circulación segura para todos los usuarios.