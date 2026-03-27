Anuncian recorrido de procesión el Viernes Santo

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes brindan información para la feligresía y devotos cargadores y cargadoras, en la cual detallan el recorrido de Señor Sepultado, el Viernes Santo 3 de abril, en Quetzaltenango.

Las autoridades invitan a participar en todos los Oficios Litúrgicos, a partir de las 15 horas, en la iglesia El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, y luego formar las filas la Procesión del Silencio.

Las personas se pueden inscribir en el WhatsApp 36352419, informó en redes sociales la iglesia El Calvario.