Anuncian recorrido de procesión el Viernes Santo

Mar 27, 2026 | Actualidad, Portada, Religión, Xela | 0 Comentarios

Por Rubén Jocol |

Este viernes brindan información para la feligresía y devotos cargadores y cargadoras, en la cual detallan el recorrido de Señor Sepultado, el Viernes Santo 3 de abril, en Quetzaltenango.

Las autoridades invitan a participar en  todos los Oficios Litúrgicos, a partir de las 15 horas, en la iglesia El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, y luego formar las filas la Procesión del Silencio. 

Las personas se pueden inscribir en el WhatsApp 36352419, informó en redes sociales la iglesia El Calvario.

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