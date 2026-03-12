Anuncian cierres viales temporales en Xela

Mar 12, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) anuncia cierres viales temporales, este viernes, a partir de las 15.30 horas, en un sector de la zona 1.

Las autoridades informaron que los cierres temporales totales serán en:

➡️ 11 calle y 9ª avenida

➡️ 11 calle, entre 10ª y 12ª avenidas

Los cierres son por la elaboración de alfombras por el paso del cortejo procesional del Templo La Transfiguración, zona 1, donde se desarrolla el Cuarto Viernes de Cuaresma.