Anuncian cierres viales en varias zonas de Xela por otra carrera

Mar 19, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Autoridades de tránsito informaron a los conductores sobre cierres viales programados para este domingo 22 de marzo, a partir de las 05:00 horas, debido a la realización de la carrera “Hope in Motion”, organizada por la Iglesia de Dios Evangelio Completo Lluvias de Bendición.

Los cierres afectarán sectores de las zonas 8, 7, 3 y 9 de Quetzaltenango, incluyendo vías principales como el periférico, la 19 avenida, 4ª calle y la avenida Las Américas, por lo que se prevé complicaciones en la movilidad vehicular durante la actividad.

Ante esta situación, se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas, ya que la circulación será restringida en varios puntos de la ciudad.

Asimismo, las autoridades hacen un llamado a los conductores a circular con precaución y acatar las indicaciones de los agentes de tránsito, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y de quienes transitan por el área.