Alza en combustibles impacta a Totonicapán; DIACO intensifica monitoreos

Mar 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Edgar Domínguez.

El incremento en el precio de los combustibles durante el presente mes está generando impacto en la economía de las familias y sectores productivos de Totonicapán, donde autoridades han intensificado acciones de verificación.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) realizó monitoreos en distintas gasolineras del municipio, constatando que el galón de gasolina súper, regular y diésel supera los Q19, evidenciando un aumento en comparación con el mes de febrero, cuando los precios se mantenían más bajos.

Angélica Pu, delegada de la DIACO en el departamento, informó que tras estos operativos se elaborarán informes para la Dirección General, además de reiterar el llamado a la población a denunciar cualquier anomalía o irregularidad en la venta de combustibles.

Por su parte, representantes del sector transporte urbano y extraurbano indicaron que el impacto será analizado en asamblea, donde evaluarán posibles medidas ante el alza, incluyendo eventuales ajustes en el pasaje.

El aumento en los carburantes mantiene en alerta a la población, debido a su efecto directo en el costo de vida y en servicios como el transporte, lo que podría generar nuevas presiones económicas en el departamento.