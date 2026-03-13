Allanamiento en San Juan Ostuncalco por recaptura de reo

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, personal del Ministerio Público (MP), en acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala, continúan allanamiento en un inmueble en la 3ª calle y 9ª avenida, zona 1 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

En el citado inmueble, este viernes, fue recaptura en un operativo José Carmelo Sinay Ortíz, alias «El Inquieto», reo fugado el año pasado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes ll.

Preliminarmente se conoce de tres heridos, entre ellos, dos agentes de PNC.