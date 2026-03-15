Accidente de tránsito en periférico de la zona 8 de Quetzaltenango

Mar 15, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Bomberos Voluntarios atendieron un hecho de tránsito registrado en el sector del periférico, zona 8 de Quetzaltenango, donde se reportó la colisión entre un vehículo tipo picop y un vehículo liviano.

Según información preliminar, por causas que aún se desconocen ambos automotores impactaron en el sector, lo que generó la movilización de cuerpos de socorro para evaluar la situación y brindar asistencia en el lugar.

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar las diligencias correspondientes y coordinar las acciones de seguridad en el área.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas trasladadas hacia algún centro asistencial, mientras las autoridades continúan verificando la situación en el lugar del percance.