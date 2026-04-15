Accidente de tránsito deja un fallecido en Concepción Chiquirichapa

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito se registró en la calle principal del municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, en el tramo que conecta hacia la costa sur, donde colisionaron dos vehículos por causas que aún se desconocen.

Como resultado del impacto, una persona falleció en el lugar, quien hasta el momento no ha sido identificada. Cuerpos de socorro acudieron de inmediato; sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades del Ministerio Público (MP) ya se encuentran en el área realizando las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Debido a este hecho, se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que el paso podría verse afectado mientras continúan las labores en el sector y el retiro de los vehículos involucrados.