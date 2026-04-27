Accidente de tránsito deja dos fallecidos en la ruta Cito Zarco

Abr 27, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 205 de la ruta Cito Zarco dejó como saldo dos personas fallecidas, según reportes de los Bomberos Municipales Departamentales.

De acuerdo con la información, los socorristas fueron alertados sobre el percance y, al llegar al lugar, localizaron a dos hombres, quienes tras ser evaluados ya no presentaban signos vitales.

Los elementos de socorro notificaron a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias de ley, mientras se investiga lo ocurrido.

La identidad de las víctimas y las causas del accidente no han sido establecidas hasta el momento.