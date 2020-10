Transporte extraurbano en Quetzaltenango cumple dos semanas de ensayos de reactivación

Your browser does not support the audio element.

Con información de Henry Popá.

Quetzaltenango. Los ensayos de reactivación del servicio de transporte extraurbano que ingresa a Xela, llevan dos semanas, se ha detectado que varios pilotos no han acatado los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de Coronavirus COVID-19.

Dirección General de Transportes (DGT) continuará con operativos en carreteras del departamento para verificar que unidades cuenten con la documentación en orden, les pedirán bitácora de limpieza y desinfección de las unidades, quienes no cuentan con dicho documento son apercibidos y podrían ser sancionados en días próximos.

La bitácora debe tener indicado los horarios en que se realizaron los procesos de desinfección de las unidades, cada vez que culminen un recorrido las unidades deben ser desinfectadas, es uno de los compromisos que adquirieron propietarios de las unidades para lograr la reactivación de ese servicio. En los operativos se verifica que tanto las unidades como pasajeros apliquen los protocolos de bioseguridad.

En los operativos se ha detectado a pasajeros que no utilizan correctamente mascarillas o no las utilizan, ingieren bebidas o alimentos en los buses; mientras que pilotos y ayudantes en algunos casos no cuentan con gel antibacterial y algunas unidades se ha detectado que van con más pasajeros de lo autorizado.

Durante estos días se ha realizado apercibimientos, a partir de la próxima semana la DGT iniciará con las sanciones a las unidades que no apliquen correctamente los protocolos. Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó que cerca de diez pilotos ya fueron sancionados, algunos por utilizar calles y avenidas que no son parte de la ruta, dejar pasajeros en paradas no autorizadas y no contar con termómetros, también tres unidades les fue colocado el inmovilizador (cepos) por estacionarse en áreas prohibidas.

Autoridades pidieron a usuarios del servicio urbano y extra-urbano no abordar unidades que van con sobre cargo de pasajeros y evitar con esto posibles contagios.