Nicaragua: Líderes de oposición denuncian asedio permanente de Policía Nacional

La Policía Nacional de Nicaragua ha intensificado el asedio durante las últimas dos semanas en contra de las principales figuras de la oposición que intentan cohesionarse de cara a los comicios generales de 2021, según fuentes consultadas por la Voz de América.

Dirigentes de formaciones opositoras explicaron que patrullas policiales se han apostado durante las 24 horas en las afueras de sus viviendas y en algunos casos han sido perseguidos cuando se movilizan hacia algún punto de Managua.

Medardo Mairena, líder del movimiento campesino y miembro de la Coalición Nacional y una de las principales organizaciones opositoras del país durmió dos días en las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CDPH), la última entidad independiente que queda en el país, para escapar, -explicó-, del hostigamiento por parte de la policía nicaragüense.

“La persecución en las últimas semanas se ha incrementado en contra de los liderazgos territoriales del Movimiento Campesino, las reuniones han sido asediadas, nos toman fotos, es lamentable esto”, afirmó Mairena.

En su caso personal, -expuso-, se ha intensificado la persecución: Dos patrullas de la Policía Nacional y «motorizados que les llamamos paramilitares, me persiguen. Hemos tenido la oportunidad de preguntarles qué quieren, si me quieren detener, pero no responden”, dijo Mairena.

El opositor Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también miembro de la Coalición Nacional ha vivido la misma jornada de asedio, según expuso a la VOA.

El miércoles 30 de septiembre Maradiaga no pudo salir en su vehículo hacia una actividad pública de la oposición en un hotel de Managua por lo que llamó a los medios de comunicación para denunciar el hecho. Maradiaga salió a pie del lugar mientras periodistas grababan el operativo policial.

“Se ha arreciado el uso del aparato policial y represivo y hostigamiento a diversos opositores, nosotros habíamos decidido no prestarle atención a esto con el ánimo de no distraer la atención en temas fundamentales, pero estos días han llegado a extremo, al punto de no dejarnos salir de nuestros lugares de habitación. Gracias a la prensa independiente que personas como Medardo Mairena y yo, pudimos salir de donde estábamos”, dijo Maradiaga.

Lo que opositores describen como jornada de asedio impactó también al director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, quien dijo que desde el sábado sufre persecución policial, ya sea en su casa o en los lugares que suele frecuentar.

De hecho, esto fue evidenciado por un video que Chamorro compartió a los periodistas donde se ve que es seguido por agentes policiales a bordo de patrulla mientras salía de su residencia, en Managua.

Estos incidentes se producen en medio de un panorama de tensión descrito por los opositores consultados que coincide con los preparativos para el proceso electoral previsto para el 2021. En menos de un mes el oficialismo ha propuesto establecer la pena de la cadena perpetua contra quienes “cometan crímenes de odio”, una medida que según juristas es un arma contra los que se oponen al gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega.

Los opositores y organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado también dos propuestas de Ley que tienen como fin regular el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad de “agentes extranjeros” en el país. El miércoles AI un llamado para que el mandatario detenga «la represión» en el país.

“Llamamos al gobierno a detener la represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Con información de Houston Castillo Vado / La Voz de América