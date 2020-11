México descarta nuevo confinamiento por pandemia

Your browser does not support the audio element.

El presidente de México, Andrés Manuel López, descartó el miércoles un nuevo confinamiento a nivel nacional y dijo que se seguirá con medidas específicas solo en aquello sitios donde ha habido un repunte de contagios del nuevo coronavirus.

“Consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, de regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa diaria.

Pidió además tranquilidad a la población.

«Si se necesitara, sería el llamado a: vamos a cuidar a nuestros ancianos porque es población más frágil y lo mismo con enfermos crónicos, pero no estamos en una situación de alarma. También eso que nos tranquilice porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país», afirmó López Obrador.

Autoridades informaron que por ahora se trabaja en el reforzamiento de la atención médica en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro y Nuevo León donde ha habido un incremento de contagios.

El presidente explicó que “afortunadamente no es un asunto generalizado. Hay un aumento de contagios y lo más importante es que no hay incremento en el número de fallecidos, eso es lo que más nos importa, que no se pierdan vidas”.

Autoridades mexicanas reportaron el miércoles 635 nuevos fallecidos ligados al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 93,228, en momentos en que algunos sitios del país comienzan a registrar rebrotes de la enfermedad surgida en China a finales del año pasado.

Con información de Sara Pablo / La Voz de América