Desde el «Boston Globe» hasta el «L’Équipe» de Francia, las portadas por la muerte de Diego Maradona

Con información de ESPN.

Grandes medios de comunicación en EEUU dedican columnas deportivas a Maradona

Mientras que la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Liga Profesional (MLS) fueron parcos a la hora de emitir sendos comunicados para lamentar la muerte del fallecimiento de Diego Armando Maradona, los grandes rotativos del país dedicaron sus columnas y comentarios a valorar la figura y legado del exastro argentino.

«The New York Times», le dedica dos columnas a analizar y valorar la figura de Maradona en sus vertientes deportiva y personal. Bajo el título de «El más humano de los inmortales», el matutino neoyorquino destaca que la leyenda argentina iluminó el deporte del fútbol, lo elevó a un arte, que no pudo ser empañado por todo lo que se hizo a su propia persona. El mismo diario también le dedicó otra columna en la que lo coloca entre uno de los mejores del mundo, junto con el brasileño Pelé, gracias a su capacidad para sorprender y sobresalir en cualquier momento. De acuerdo al New York Times, eso fue lo que hizo que siempre tuviese de su lado a los aficionados y a la crítica, pero también destaca que «sus excesos y adicciones oscurecieron su legado».

El diario «Los Angeles Times» dedica una columna especial a la figura del astro argentino y en la que se destaca que «Diego Maradona vivió su forma de jugar, con una alegría imprudente, producto de actuar a golpe de impulsos e infantilismo». Factores, que de acuerdo al diario angelino, hicieron que Maradona causara estragos en el campo al convertirlo en el jugador más dominante y alegre de su generación. Pero esa forma de ver y ejecutar el fútbol en el campo lo quiso mantener y aplicar en su comportamiento como persona y ahí fue donde comenzaron sus graves problemas extradeportivos a los que tuvo que enfrentarse durante su carrera profesional y cuando ya estuvo retirado.

El «Washington Post» define a Maradona como un deportista brillante, problemático, valiente, complejo y espectacular, que fascinaba con sus acciones en el campo. «Pero que siempre vivió a toda velocidad, nunca satisfecho, atraído por las luces brillantes de la fama y la sensación de que podía estar por encima del bien y del mal», destacó el rotativo de la capital de la nación.

Otro de los grandes periódicos estadounidenses, el «Boston Globe», recuerda la presencia, en la ciudad, de Maradona con la selección Albiceleste durante el Mundial de 1994 cuando jugó su último partido con el combinado nacional. Lo hizo ante Nigeria, en el antiguo Foxboro Stadium, y ya no jugaría más en el Mundial al ser expulsado al no pasar una prueba de dopaje a que fue sometido al concluir el encuentro, ni tampoco volvió con la selección de su país.

Mientras que la revista especializada «Sports Illustred», después de destacar todos los logros conseguidos por Maradona como futbolista, subraya que la gran «virtud» del argentino fue la de disfrutar siempre como un niño cuando tenía el balón en sus pies. «Ese sentimiento, que pudo haber poseído más profundamente que cualquier ser humano que viviera en este planeta, es universal. Eterno», concluye la publicación especializada.

La prensa española unánime en el emotivo adiós a Maradona

La prensa española, tanto deportiva como generalista, es unánime en las portadas de este jueves, dedicadas prácticamente por completo al fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona a los 60 años.

Los diarios deportivos ‘As’ y ‘Marca’ emplean una doble tapa con Maradona como protagonista principal, quedando en segundo plano los partidos de la Liga de Campeones del Atlético y el Real Madrid.

Junto a una foto del astro argentino, ‘Marca’ publica una de las frases significativas del ‘Pelusa‘: «Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra».

«D10S ha muerto», titula en su portada ‘As’ sobre una fotografía del argentino con la camiseta albiceleste y el sol de la bandera de fondo.

«D10S ya está en el cielo», así titula el diario ‘Sport’ de Barcelona, en cuyo equipo jugó Maradona antes de partir al Nápoles italiano. «AD10S Maradona» titula también ‘Mundo Deportivo‘, el otro diario deportivo nacional barcelonés.

«Eterno ‘D10S», titula en su tapa ‘Estadio Deportivo‘ de Sevilla sobre una fotografía del argentino celebrando con la camiseta sevillista, en cuyo club recaló Maradona una temporada tras su estancia en San Paolo, mientras que ‘Diario de Sevilla’ da su «Adiós al genio del balón» con otra imagen de alegría intensa tras anotar un tanto.

«Muere Maradona, un dios del fútbol», afirma en portada ‘El País‘ bajo una fotografía de Maradona a hombros de un aficionado levantando la Copa del Mundo lograda con Argentina, y que apunta que «la estrella argentina tuvo una carrera mitológica y una vida de excesos».

‘El Mundo’ se refiere al astro en su tapa como «El ídolo que tocó el cielo», En ‘ABC’ la portada es por completo para Maradona, con otra instantánea del mismo momento, levantando el trofeo de campeón mundial de México 1986 con la Albiceleste, y ‘La Razón’ titula «Adiós Diego. Maradona falleció de un paro cardiorrespiratorio un mes después de cumplir 60 años. Argentina y Nápoles lloran a su ídolo. Se va la persona, queda el mito».

«Dios no muere», Maradona copa los titulares de Portugal

La muerte de Diego Armando Maradona copa las portadas de los diarios generalistas y deportivos de Portugal en el día de hoy, donde la foto del futbolista argentino levantando la Copa del Mundo acapara todo el papel.

El periódico generalista «Público» destaca la foto de Maradona con la Copa del Mundo y la camiseta de Argentina a cuatro columnas con la leyenda «Murió un dios imperfecto».

Otro generalista como «Jornal de Noticias» también destaca hoy en su portada una foto a cuatro columnas con la celebración de Maradona tras ganar el Mundial de México en la que también aparece Jorge Valdano. El diario titular «En la mano de dios».

«Récord» eligió una foto de Maradona aupado en hombros luciendo la Copa del Mundo con el titular «Dios no muere».

El rotativo deportivo «A Bola» titula «La última finta» y toda la portada es una foto del astro argentino instantes antes de marcar el afamado gol a la selección de Inglaterra.

Por su parte, «O Jogo» destaca en el titular que Maradona «Sale del campo a los 60 años» con una foto que copa toda la portada.

«Dios ha muerto»: La prensa francesa se despide de Maradona en portada

La prensa francesa se despidió este jueves del futbolista Diego Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años, dedicándole portadas enteras y con ediciones especiales en las que recuerdan sus hazañas deportivas y su atracción por la autodestrucción.

El diario deportivo L’Équipe lo lleva en su cubierta bajo el titular «Dios ha muerto» (Diego Armando Maradona 1960-2020), y ensalza en sus páginas un jugador de excepción, «personaje inimitable y genio autodestructor». El principal periódico deportivo francés dedica la mitad de su edición a recordar al argentino, al que describe como un hombre llegado de la calle que registró logros «inmensos» pero que vivió «atraído por las tinieblas», y habla también de sus relaciones políticas con el socialismo latinoamericano, su paso por Nápoles y sus proezas en el Mundial de 1986.

«Maradona en las manos de Dios», reza la portada del diario generalista Le Parisien, que recupera sus aventuras futbolísticas y una vida caótica que sus fans supieron perdonar. «El Pibe de Oro era un rebelde, uno de verdad», dice el editorial.

«El ‘Dios’ del fútbol ha muerto», titula Le Monde su web, donde señala que la muerte del jugador reavivará los «profundos antagonismos entre los aficionados al fútbol». «El autor de la ‘mano de Dios’, el protegido de la mafia napolitana, el amigo de Fidel Castro y de Hugo Chávez, el cocainómano incurable, no fue un niño del coro ni un modelo de virtud», escribe Le Monde, que asegura que Maradona será recordado como uno de los mayores jugadores de la historia.

Con el joven futbolista de espaldas en el terreno, Libération, conocido por sus estéticas portadas, escribe hoy «Celeste» bajo la foto y recuerda un jugador «sobrenatural», conocido a partes iguales por sus geniales pases como por sus excesos.