Categórico: Guatemalteco se convirtió en Campeón Latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo

Con información de Prensa Libre.

El boxeador guatemalteco Léster Martínez, de 25 años de edad, tuvo una velada inolvidable al conseguir su séptima victoria por la vía del KO, frente al mexicano Uriel González, y conquistó el cinturón continental del Consejo Mundial de Boxeo.

Originario de Melchor de Mencos, Petén, el pugilista Léster Martínez celebró el miércoles por la noche una victoria especial frente el mexicano Uriel González.

Martínez, ganador de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, subió al cuadrilátero en Hermosillo, Sonora, México, y fue ampliamente superior a su rival.

🇬🇹 Léster Martínez knocked out Mexican Uriel González and this was the exact moment. Laser is the Latin American World Boxing Council champion! What did you think of the fight? #guatemala #mostliked pic.twitter.com/n39YG2tXzF

— Imminent Global News (@imminent_news) December 10, 2020