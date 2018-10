Disturbios en la subestación de la PNC en Santa Clara La Laguna

Vía Fredy de León.

Sololá. Enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y vecinos del municipio de Santa Clara La Laguna.

Pobladores exigen la entrega de dos sujetos a quienes señalan de ser delincuentes. Estos, fueron sorprendidos saqueando un negocio esta tarde.

La turba daña la estructura de la subestación y quemó objetos en las afueras. Quieren que les entreguen a los sujetos, para castigarlos, según manifiestan.

