Alcalde de Mixco, Neto Bran, oficializa aspiraciones presidenciales para elecciones de 2027

Jun 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



El alcalde del municipio de Mixco, Neto Bran, anunció públicamente su intención de competir por la Presidencia de la República de Guatemala en el próximo proceso electoral programado para el año 2027.

La declaración fue emitida durante el acto oficial de inauguración del proyecto comercial Mixco Mall, donde el jefe edilicio confirmó el inicio de los preparativos políticos para su proyección a nivel nacional.



Proyección de modelo municipal a escala nacional

Durante su intervención, Bran expuso que el eje principal de su propuesta de gobierno consistirá en replicar los programas de infraestructura y desarrollo social que ha implementado en la municipalidad mixqueña durante sus períodos al frente de la comuna.



Infraestructura hídrica y vial: El funcionario señaló que buscará expandir a los 22 departamentos del país la perforación de pozos de agua potable y los proyectos de pavimentación con concreto hidráulico.



Educación y servicios: Mencionó la intención de descentralizar y masificar los centros educativos municipales y las obras de alcantarillado a nivel nacional.



Organización política: Afirmó que ya se trabaja en la conformación y consolidación de estructuras partidarias operativas en el interior de la república para respaldar su candidatura.







El anuncio de Bran se suscita de forma anticipada al banderazo de salida oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad que mantiene regulaciones estrictas respecto a los tiempos permitidos para realizar actividades de proselitismo en el país.



Cumplimiento de plazos: El jefe edilicio manifestó que concluirá ciclos pendientes en la administración de Mixco antes de iniciar los recorridos oficiales en los departamentos, respetando los tiempos prudenciales que dicta la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).



Panorama electoral: La confirmación de sus aspiraciones suma un actor relevante a la carrera presidencial de 2027, en un entorno donde las fuerzas políticas guatemaltecas buscan posicionarse anticipadamente en el padrón electoral.