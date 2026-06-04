Publican en Guatecompras proyecto de ampliación y remodelación del estadio Mario Camposeco

Jun 4, 2026 | Actualidad , Deportes , Política , Portada |

Por Gil Villatoro |

Este jueves publican en el portal de Guatecompras el proyecto de ampliación y remodelación del estadio Mario Camposeco, en la zona 3 de Quetzaltenango.

Carlos Catalán, del Departamento de Compras de la Municipalidad de Quetzaltenango, informó que el proyecto de base fue publicado, según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

El funcionario informó que el proyecto estará publicado durante tres días, donde los oferentes o personas interesadas pueden observar las bases, especificaciones técnicas y planos de construcción y brindar comentarios o preguntar más detalles.

Catalán informó que luego el proyecto pasará a un status previo a ser publicado, de manera oficial, donde estará por 40 días calendario y luego se fijará la fecha de recepción, apertura de ofertas y adjudicación al proveedor que cumpla con los requisitos.