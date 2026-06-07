Partido Cabal inaugura sede departamental en Quetzaltenango con la mira en una tercera gestión de Juan Fernando López

Jun 7, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – El mapa político de la ciudad altense de cara a los próximos eventos electorales comienza a redefinirse de forma oficial. Esta tarde se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede departamental del Partido Cabal, ubicada estratégicamente entre la 1ra. y 2da. calle de la zona 3 de Quetzaltenango, un evento que marca de manera formal la reorganización de las estructuras de dicha agrupación en la cabecera.

La actividad contó con un fuerte respaldo de figuras de peso en la escena política nacional y legislativa.

En la mesa principal y la fotografía oficial del acto destacaron el diputado Luis Aguirre, actual jefe de la bancada del partido en el Congreso de la República, y Roberto Arzú, quien se ha integrado a las filas del proyecto de la agrupación.

Ambos acompañaron a Juan Fernando López Fuentes, conocido popularmente como «JF», actual jefe edil altense y quien asume el rol de secretario departamental de la organización en Quetzaltenango.

Durante su intervención, el jefe del ayuntamiento ratificó su postulación de cara a la alcaldía municipal de Quetzaltenango bajo la bandera de Cabal, consolidando el inicio de una nueva estrategia proselitista fuera del Partido Humanista, agrupación con la cual compitió en el proceso anterior.

Como parte del contexto político del funcionario, cabe destacar que «JF» consolidó su carrera en la administración pública tras haber sido electo por primera vez como alcalde en las Elecciones Generales de 2019 y, posteriormente, lograr la reelección para un segundo mandato consecutivo en los comicios de 2023.

Con este giro hacia el partido de color azul y el respaldo explícito de la cúpula legislativa y sus aliados, el también empresario y expresidente del club CSD Xelajú MC formaliza sus aspiraciones para buscar un tercer período consecutivo al frente del palacio municipal de la segunda ciudad más importante del país.

Se prevé que tras la apertura de este espacio partidario en la zona 3, den inicio los procesos de afiliación y conformación de las planillas municipales y legislativas en el resto de los municipios del departamento quetzalteco.