Zona 8: Cuerpo hallado tenía varios días de fallecido según versión preliminar

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

El Ministerio Público se hizo presente en el Periférico, zona 8 de Quetzaltenango, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

De acuerdo con el oficial Víctor Gómez, de los Bomberos Voluntarios, el hallazgo se realizó tras el reporte de una persona inconsciente en el sector de la Diagonal 3. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Según información preliminar, la víctima, de aproximadamente 40 años, no ha sido identificada y se presume que llevaba varios días de fallecida, debido al estado en que fue encontrada.

El cuerpo se localizó en el interior de un local improvisado de metal, por lo que serán las investigaciones del Ministerio Público las que determinen las causas de la muerte. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil mantiene acordonada el área y el tránsito en el sector se ve afectado parcialmente.