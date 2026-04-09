World Visión desarrollan conferencia en Quetzaltenango, ¿Qué temas abordan?

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este jueves, autoridades World Visión desarrollan una conferencia de prensa en Quetzaltenango donde expertos comparten hallazgos, experiencias y evidencia sobre cómo el acceso al agua no solo mejora las condiciones de vida de la niñez, sino que potencializa el poder comunitario, especialmente, en las mujeres, impulsando su empoderamiento económico y fortaleciendo la seguridad alimentaria en sus hogares.

Este espacio busca visibilizar una realidad urgente, pero también presentar soluciones sostenibles que están generando impacto en comunidades del país.

«Del acceso al agua a la seguridad alimentaria»

En un contexto donde el acceso a recursos básicos define el presente y el futuro de miles de familias, el agua se posiciona como un elemento clave para transformar realidades.