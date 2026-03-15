Virgen de Dolores de San Nicolás es nombrada Madre de Quetzaltenango

Mar 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La Hermandad de la Virgen de Dolores del templo de San Nicolás recibió el nombramiento oficial como Madre de Quetzaltenango, distinción otorgada por el Concejo Municipal de la ciudad en el marco de las actividades conmemorativas por el centenario de veneración de la imagen.

Durante el acto, el alcalde municipal, Juan Fernando López, hizo entrega del reconocimiento a la hermandad, destacando la importancia histórica y espiritual que la imagen de la Virgen de Dolores ha tenido para generaciones de quetzaltecos.

Como muestra de agradecimiento por este nombramiento, integrantes de la hermandad también entregaron una insignia al alcalde Juan Fernando López, en reconocimiento al respaldo brindado por la municipalidad para esta significativa distinción.