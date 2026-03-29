Vehículo se empotra contra muro de embotelladora en la zona 1 de Xela

Mar 29, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El sábado reciente por la noche el piloto de un vehículo, por causas por establecer, se empotró en el muro perimetral de una embotelladora en la intersección de la calle Rodolfo Robles y 20 avenida, zona 1 de Quetzaltenango.

El fuerte impacto dejó daños considerables en la estructura del inmueble y en el automotor involucrado.

Vecinos y automovilistas, quienes transitaban por la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, fueron quienes reportaron un fuerte accidente de tránsito.

El estruendo del impacto alertó a los residentes del sector, quienes observaron cómo la parte frontal del vehículo quedó severamente destruida tras colisionar contra la estructura de concreto de la empresa.

Saldo del percance

Hasta el momento, los reportes preliminares indican lo siguiente:

➡️ Daños materiales: El muro de la embotelladora sufrió grietas y desprendimiento de material, mientras que el vehículo fue declarado con daños de consideración en su carrocería y motor.

➡️ Personas afectadas: No se cuenta con un reporte oficial de personas heridas de gravedad o traslados a centros asistenciales por parte de los cuerpos de socorro, aunque se presume por parte de testigo que el conductor pudo conducir bajo efectos del licor.

➡️ Causas: La Policía Nacional Civil (PNC) investiga si el exceso de velocidad y manejar ebrio fueron los detonantes del siniestro vial.

Precaución en el área

Agentes de la PNC se presentaron al lugar para coordinar el retiro del vehículo y realizar la consignación del conductor.