Vecinos denuncian cortocircuito en tendido eléctrico en la zona 10 de Quetzaltenango

Mar 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Un seguidor de la página realizó una denuncia ciudadana de forma anónima para alertar sobre un cortocircuito en el tendido eléctrico que se registra desde el mediodía en el callejón 9A de la zona 10 de Quetzaltenango.

Según indicó, el problema comenzó en los postes del sector, donde inicialmente se observó el cortocircuito en algunos cables. Con el paso de las horas, la situación se habría agravado y ahora varios cables del tendido eléctrico presentan chispas, lo que genera preocupación entre los vecinos del área.

El denunciante aseguró que ya se reportó la situación a la empresa encargada del servicio eléctrico, sin embargo, hasta el momento no se ha presentado personal para verificar el problema, pese a que el riesgo continúa.

Vecinos del sector solicitan a las autoridades correspondientes atender con urgencia la situación, ya que el cortocircuito podría representar un peligro para las viviendas cercanas y las personas que transitan por el lugar. Se recomienda evitar acercarse al tendido eléctrico mientras se soluciona la falla.