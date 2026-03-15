Vecino reporta cortocircuito en tendido eléctrico de la zona 10 de Quetzaltenango

Mar 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Reporte 100 / Darlyn Similian.

Un seguidor de la página reportó un problema de cortocircuito en el tendido eléctrico de la vía pública en la 28 avenida, callejón 9.ª de la zona 10 de Quetzaltenango.

Según indicó, la situación lleva más de una hora, lo que ha generado preocupación entre los vecinos del sector debido al riesgo que podría representar para las personas y viviendas cercanas.

Los residentes solicitan la intervención de las autoridades o de la empresa encargada del suministro eléctrico, con el fin de verificar la falla y evitar posibles incidentes.

Se recomienda a quienes transitan por el lugar mantener precaución y evitar acercarse al tendido eléctrico mientras se atiende la situación.