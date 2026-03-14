Tres enfrentan audiencia en San Juan Ostuncalco tras operativo donde recapturaron a “El Inquieto”

Mar 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

En el Juzgado de Paz de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, se desarrolla la audiencia en contra de Erick Bol, Ingrid Gonzales y Wendy Mayorga, a quienes se les hizo saber el motivo de su detención.

Durante la diligencia judicial se informó que los tres sindicados están señalados provisionalmente por el delito de encubrimiento propio y permanecen a la espera de la audiencia de primera declaración, en la que un juez determinará su situación jurídica.

Las capturas se realizaron en la 3ª calle y 9ª avenida de la zona 1 de San Juan Ostuncalco, durante un allanamiento en el que las autoridades lograron recapturar a José Carmelo Sinay Ortíz, alias “El Inquieto”, señalado de integrar la clica “Solo para Locos” de la pandilla Barrio 18.

Ortiz se encontraba prófugo de la justicia, luego de haber escapado el año pasado del centro carcelario de máxima seguridad Renovación II. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la posible responsabilidad de los detenidos en el caso.