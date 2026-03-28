Transportistas urbanos en Xela suspenden labores por alza del combustible

Mar 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Transportistas del servicio urbano en Quetzaltenango (Xela) suspendieron labores este sábado, como medida de protesta ante el incremento en el precio de los combustibles. Se espera que en las próximas horas brinden una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que tomarán frente a esta situación.

Esta medida se da en medio de un contexto nacional marcado por manifestaciones, bloqueos y presión del sector transporte, que exige al Gobierno soluciones ante el encarecimiento del diésel y la gasolina.

De acuerdo con reportes recientes, el precio del diésel ha superado los Q42 por galón, lo que impacta directamente en los costos de operación del transporte público y de carga . Esta situación ha provocado protestas en distintos puntos del país desde el 23 de marzo, incluyendo bloqueos en carreteras estratégicas y rutas hacia el occidente .

Además, sectores empresariales y de transporte han advertido que el aumento en los combustibles, sumado a los bloqueos, genera sobrecostos logísticos de hasta un 25%, afectando la distribución de productos y el servicio a usuarios .

En este escenario, la suspensión del servicio urbano en Xela refleja el impacto directo que enfrenta el transporte colectivo, considerado uno de los principales medios de movilidad en las ciudades del país.

Se recomienda a la población tomar precauciones y buscar alternativas de transporte mientras se define la postura oficial de los transportistas.